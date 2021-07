Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (13.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Gemeinsam mit dem Konkurrenten JPMorgan habe die US-Investmentbank Goldman Sachs am Dienstag den Startschuss für die neue Quartalsberichtsaison in den USA gegeben. Speziell mit Blick auf den Quartalsgewinn sei es ein regelrechter Paukenschlag gewesen - der auch den Aktionären zugutekommen solle.Glänzende Geschäfte mit Fusionen und Börsengängen hätten Goldman Sachs in Q2 einen überraschend starken Gewinnsprung beschert. Der Überschuss sei mit fast 5,5 Mrd. US-Dollar (4,6 Mrd. Euro) der zweithöchste Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte gewesen, wie das Finanzinstitut am Dienstag in New York mitgeteilt habe. Pro Aktie habe der Gewinn bei 15,02 Dollar gelegen - und damit deutlichen über den Prognosen der Analysten von durchschnittlich 10,24 Dollar.Ein Jahr zuvor hätten eine hohe Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle und eine Einigung in der milliardenschweren Korruptions- und Geldwäscheaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB den Gewinn von Goldman Sachs auf 373 Mio. Dollar bzw. 53 Cent pro Aktie einbrechen lassen.Die Nettoerträge - also die Einnahmen der Bank - hätten im Jahresvergleich um 16 Prozent auf fast 15,4 Mrd. Dollar zugelegt. Während die Erträge im Kapitalmarktgeschäft gesprudelt seien, habe Goldman Sachs im Handelsgeschäft einen Rückgang um fast ein Drittel hinnehmen müssen. Nach dem Trading-Boom während der Corona-Pandemie hätten Analysten allerdings einen noch größeren Rückgang erwartet.Engagierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link