Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

188,00 EUR +1,11% (15.10.2019, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

205,82 USD +0,56% (14.10.2019, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (15.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Goldman Sachs werde heute die Quartalszahlen melden und es komme darauf an, wie zum einen der Eigenhandel und zum anderen das Hypothekengeschäft laufe. Hypotheken dürften ganz ordentlich gewesen sein, denke der Aktienprofi.Was den Chart betreffe, sei die Marke von 220 USD oben die Begrenzung. Selbst bei guten Zahlen dürfte die Goldman Sachs-Aktie an einem Tag nicht darüber kommen. Wenn die Goldman Sachs-Aktie aber die 200-Tage-Linie erfolgreich teste, könnte sie in den kommenden Tagen - sofern die Zahlen mitspielen würden - die 220-USD-Marke rausnehmen. Wird diese rausgenommen, könnte man sich einen kürzeren Trade bei der Goldman Sachs-Aktie wagen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.10.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:187,54 EUR +0,44% (15.10.2019, 10:24)