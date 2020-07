Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

193,00 EUR +2,85% (15.07.2020, 15:46)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

194,20 EUR +4,59% (15.07.2020, 15:33)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

222,11 USD +3,78% (15.07.2020, 15:36)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (15.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einem aktuellen Börsen.Briefing die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Die führende US-Investmentbank habe in der Corona-Krise von Finanzmarkt-Turbulenzen und dem hohen Kapitalbedarf von Unternehmen profitiert. Unter dem Strich habe Goldman Sachs im zweiten Quartal mit 2,25 Mrd. USD sogar 2% mehr(!) Gewinn machen können als vor einem Jahr. Die Erträge hätten kräftig um rund 40% auf 13,3 Mrd. USD zugelegt.Durch die stark verbesserten Erträge im Geschäft mit Finanzmarktprodukten und im Investmentbanking habe das US-Geldhaus eine deutlich gestiegene Vorsorge für Kreditausfälle mehr als kompensieren können. Bankchef David Solomon habe die starke Leistung seines Unternehmens während der Turbulenzen der vergangenen Monate gelobt, habe allerdings auch gewarnt, dass der wirtschaftliche Ausblick ungewiss bleibe.Goldman Sachs sei im vergangenen Quartal seine starke Ausrichtung auf die Finanzmärkte zugutegekommen, wo angesichts großer Nervosität wegen der Pandemie ein lebhafter Handel mit Wertpapieren stattgefunden habe und viele Investoren ihre Portfolios hätten umschichten lassen. Zudem hätten Goldmans Investmentbanker wegen des hohen Kapitalbedarfs vieler Firmen sehr viel zu tun gehabt, was dem Finanzinstitut mehr Gebühren eingespielt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: