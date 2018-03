Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

218,68 EUR +0,22% (19.03.2018, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

218,18 EUR (16.03.2018)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

USD 267,60 +0,37% (16.03.2018)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (19.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktie: Langfristiger Aufwärtstrend ist intakt - ChartanalyseIn 2016 durchlief Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) eine klassische Bodenbildungsformation in Form eines doppelten Tiefs im Bereich zwischen 140,00 USD und 175,00 USD, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Wahlsieg Donald Trumps habe die Aktie Anfang November 2016 zu einem Höhenflug angesetzt, der den Kurs von Goldman Sachs im März 2017 auf ein neues Allzeithoch bei 255,15 USD katapultiert habe. Danach habe das Wertpapier in den Korrekturmodus übergeschwenkt. Dabei sei Ende Mai 2017 ein zyklisches Tief bei 209,62 USD markiert worden. Danach habe sich die Aktie bis Mitte September bis an den 230,00-USD-Widerstand heran gearbeitet, der nach einer kurzen Konsolidierung mit einer Notierungslücke nach oben habe durchbrochen werden können. Es sei eine Seitwärtsbewegung zwischen 235,00 USD und 247,00 USD gefolgt.Ende November 2017 sei die Aktie eine Rally gestartet, die Ende Januar zu einem neuen Allzeithoch bei 273,79 USD geführt habe. Im Zuge der Krise von Anfang Februar an den internationalen Aktienmärkten sei der Kurs von Goldman Sachs bis in den Bereich von 240,00 USD gefallen. Dabei sei die seit Juli 2016 bestehende langfristige Aufwärtstrendgerade kurzzeitig in Gefahr geraten. In der anschließenden Erholung habe die Aktie in der vergangenen Woche aber bereits wieder ein neues Allzeithoch bei 275,31 USD markiert. Damit bleibe der langfristige Aufwärtstrend intakt.Einstiegsszenarien für kurzfristig interessierte Trader: Die Long-Szenarien - Starte Goldman Sachs leicht im Plus, wäre aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücklauf auf den Freitagsschlusskurs bei 267,60 USD, leicht oberhalb der 270,00-USD-Linie oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung denkbar, und zwar rund 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde jedoch im Minus eröffnet, könnten Trader nach den Regeln der technischen Analyse bei einem Abprall von der Unterstützung bei 265,00 USD, durch die eben besprochene Korrekturvariante oder nach dem Bruch des Schlusskursniveaus einsteigen würden. Eine Gewinnmitnahme empfehle sich circa 5,40 USD oberhalb des jeweiligen Tagestiefs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: