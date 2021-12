Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

338,40 EUR -0,50% (03.12.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

382,73 USD -1,24% (03.12.2021, 22:10)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (05.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Die Aktie der US-Investmentbank habe 2021 einen sehr starken Lauf gehabt. Die jüngste Verschärfung der Corona-Krise sei aber auch an der Goldman Sachs-Aktie nicht spurlos vorbeigegangen. Sie habe in den vergangenen Tagen recht deutlich korrigiert. Die Aussichten für den Finanzkonzern seien aber gar nicht so schlecht. Goldman Sachs könnte aber in den kommenden Monaten durch ihr stark aufgestelltes Handelsgeschäft von der hohen Volatilität an den Märkten sowie von der weiter rollenden Fusionswelle profitieren. Mit einem 2022er-KGV von 9 sei die Bewertung der US-Bank in Ordnung. Sollte die 200-Tage-Linie verteidigt werden können und die Goldman Sachs-Aktie wieder nach oben drehen, könnte man bei Goldman Sachs einen Einstieg wagen. Sollte die Aktie aber unter die Trendlinie fallen, wäre das ein Verkaufssignal, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.12.2021)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:338,20 EUR -1,40% (03.12.2021, 22:26)