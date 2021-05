Paris (www.aktiencheck.de) - Seit der per se bullischen Trendwende knapp über der entscheidenden Unterstützung bei 1.670 USD hat der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zunächst die mittelfristige Abwärtstrendlinie und im April auch die Hürden bei 1.755 und 1.764 USD durchbrochen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Kaufsignale wären eigentlich hinreichend, um eine Kursrally bis weit über 1.848 USD auszulösen. Dagegen sei das Edelmetall bislang an der Widerstandszone von 1.795 bis 1.805 USD gescheitert. Zuletzt habe am Dienstag eine temporäre Verkaufswelle für das Ende der Ausbruchsträume an diesem Tag gesorgt.



Weiter stehe der Goldpreis mit einem Bein in einer weiteren Verkaufswelle und mit dem anderen Bein kurz davor, vielleicht doch noch den rettenden Ausbruch über 1.795 und 1.805 USD vollziehen zu können. Sollte dies gelingen, hätte Gold Potenzial bis 1.815 USD, dürfte die Marke nach einem Pullback an die jetzigen Hürden aber zügig überwinden und bis 1.848 USD klettern. Sollte der Wert dagegen schon wieder an den nahen Hürden scheitern - und ein Abverkauf unter 1.772 USD wäre aktuell bereits ein gutes Indiz dafür - käme es zu Abgaben bis 1.755 USD. Wird die Unterstützung gebrochen, sollte eine Verkaufswelle bis 1.720 USD belasten, die mittelfristig wieder bis 1.670 USD zurückführen, so die BNP Paribas. (06.05.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



