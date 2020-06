Das Geld fließe wieder in den Goldsektor. Das sehe man am besten im Explorationsbereich - dem lange Zeit ungeliebten Kind der Börse. Jeden Tag könnten sich Unternehmen neu finanzieren, würden umfangreiche Bohrprogramme auflegen. In den kommenden Monaten, wenn die Bohrproben ausgewertet seien, werde der Newsflow deutlich zunehmen. Und Treffer, die die Aussicht auf ein hochgradiges oder großes Vorkommen versprächen, würden noch mehr Interesse und damit Kapital auf sich ziehen und Aktien explodieren lassen. Der Boom bei den Explorationsunternehmen habe gerade erst begonnen. Erinnerungen würden wach an die Zeit von 2004 bis 2007, als sich viele Explorationsunternehmen im Wert vervielfacht hätten.



Markus Bußler denke, es stehe eine ähnliche Zeit ins Haus. Bei Goldfolio haben wir deshalb ein Explorationsdepot aufgelegt, so Markus Bußler von "Der Aktionär" weiter. Hochspekulativ - doch wenn sich die Prognose erfülle, dass der Explorationssektor vor einem Comeback stehe, dann könnte dies die größte Chance für Anleger in diesem Jahrzehnt werden.



Bislang haben wir zwei Werte aufgenommen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Beide Unternehmen würden Gebiete in einem sicheren politischen Umfeld explorieren. Das eine in den USA, das andere in Kanada. Nachdem sich unsere erste Depotaufnahme zunächst etwas zierte, ist sie in den vergangenen Tagen nach oben ausgebrochen und hat ein riesiges Kaufsignal generiert, so Markus Bußler von "Der Aktionär" weiter. Das Unternehmen bohre gerade auf seinem Projekt und die ersten Ergebnisse dürften Mitte/Ende Juli eintreffen. Treffe der Konzern auf die erwartet hochgradige Mineralisierung, dann dürfte das erst der Anfang der Aufwärtsbewegung sein.



Die zweite Depotaufnahme im Explorationsdepot haben wir Anfang der Woche vorgenommen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Die Spekulation dahinter: Der Konzern habe seine Finanzierung gerade abgeschlossen. Benötige jetzt praktisch bis 2022 kein frisches Geld mehr und könne sein bereits laufendes Bohrprogramm deutlich ausweiten. Die Spekulation sei schon nach wenigen Tagen aufgegangen. Tatsächlich schien das Closing der Finanzierung die Initialzündung gewesen zu sei, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Die Aktie sei nach oben geschossen. Rückenwind sei dazu noch von einem Analystenkommentar und Bohrergebnissen gekommen, die bestätigt hätten, dass der Konzern tatsächlich eines der hochgradigsten Projekte in ganz Kanada exploriere.



Der Start des neuen Depots sei also gelungen. Doch noch sind wir erst mit rund 20 Prozent unseres Startkapitals investiert, so Markus Bußler von "Der Aktionär". In den kommenden Wochen und Monaten sollten zwischen sechs und acht weitere Werte in das neue Goldfolio-Explorationsdepot aufgenommen werden. Anleger sollten dabei sein und sich die vielleicht größte Chance dieses Jahrzehnts nicht entgehen lassen. Der Explorationssektor sei heiß. (26.06.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1.770 US-Dollar. Ein frisches Siebeneinhalb-Jahreshoch bei Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515). Auch wenn es immer noch genügend Zweifler mit Blick auf die Gold-Rally gibt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Objektiv betrachtet habe Gold seit dem Tief im Jahr 2015 rund 70 Prozent an Wert zulegen können. Und das sei nichts anderes als ein neuer Bullenmarkt für das Edelmetall. Sicher: Der Silberpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) hinke (noch) hinterher. Doch man solle sich selbst fragen: Was sei wohl wahrscheinlicher - dass die 70-Prozent-Rally nur eine Eintagsfliege sei oder dass Silber in den kommenden Jahren aufholen werde? Für Markus Bußler von "Der Aktionär" stehe fest: Silber werde aufholen und in einigen Jahren ein neues Allzeithoch jenseits der 50 US-Dollar erreichen.Gold und Silber hätten für die kommenden Jahre enormes Potenzial. Das Umfeld sei wie gemacht für die Edelmetalle. Die Zinsen würden auf einem historisch niedrigen Niveau nahe 0 bleiben und die Notenbanken rund um den Globus seien damit beschäftigt frisches Geld zu drucken - oder elektronisch zu erschaffen. Und erneut frage Markus Bußler: Sei es nicht logisch, dass diese Maßnahmen früher oder später zu einer Entwertung der Währungen führen würden? Dazu schwele im Hintergrund der Handelsstreit zwischen China und den USA, der nur darauf warte, erneut zu eskalieren.