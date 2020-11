Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es ist soweit: Heute wird in den USA der neue oder alte Präsident gewählt, so Markus Bußler von "Der Aktionär". WKN 965515 ) und Silber seien gestern fest in die Wahlwoche gestartet. Doch aus charttechnischer Sicht stünden die wichtigen Hürden erst noch bevor. Und die US-Wahl könnte sich als Katalysator erweisen.Aus charttechnischer Sicht nähere sich der Goldpreis erneut der runden Marke von 1.900 Dollar. Um diesen Kurs sei der Goldpreis fast vier Wochen gependelt, bevor es in der vergangenen Woche deutlich nach unten gegangen sei und der Goldpreis sogar unter die 1.860 Dollar gefallen sei. Allerdings ergebe sich aktuell die Chance auf einen Doppelboden im Bereich von 1.850/1.860 Dollar. Nach oben sei die Sache vergleichsweise klar: Gelinge es Gold, die 1.940 Dollar zu knacken, dann helle sich das Bild zugunsten der Bullen auf. Das scheine noch ein weiter Weg zu sein. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass die Volatilität in den kommenden Tagen zunehme, sei hoch.Der Markt sei allgemein der Ansicht, dass ein Sieg von Joe Biden und den Demokraten gut für den Goldpreis wäre, da dann ein noch größeres Stimuli-Programm auf den Weg gebracht werden dürfte. Ein knapper Wahlausgang hingegen könnte die Stimuli-Verhandlungen erschweren und verzögern. Das könnte dazu führen, dass der US-Dollar noch einmal kurzzeitig erstarke und der Goldpreis unter Druck komme. Doch auch das dürfte wohl nur eine Momentaufnahme sein. Ein politisches "Chaos" in den USA dürfte relativ rasch dazu führen, dass der Goldpreis als Sicherer Hafen wiederentdeckt werde. Und auch das könnte Gold nach einem Rücksetzer weiter beflügeln. In diesem Sinn: Möge die Wahl beginnen. (03.11.2020/ac/a/m)