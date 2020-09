Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Befreiungsschlag bleibt weiter aus - Gold und Silber bleiben in der Konsolidierung gefangen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Peter Hug sehe es als sehr gutes Zeichen, dass Gold mittlerweile seit rund zwei Wochen in einer engen Handelsspanne zwischen 1.925 und 1.975 USD konsolidiere. "Die Tatsache, dass die Anleger nicht verkaufen, obwohl der Markt nicht mehr so frenetisch ist wie noch vor sechs Wochen, ist für mich ein sehr gutes Zeichen", sage Hug. Er sehe den nächsten Anstieg bei Gold bevorstehen. Seiner Ansicht nach sei die FED nervös mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung. Dass die Zinsen nun bis 2023 niedrig bleiben sollten, sei ein Zeichen dafür. Analysten würden sogar davon ausgehen, dass die FED die Zinsen bis 2024 niedrig halten werde. Dass die US-Notenbank dazu der Inflation mehr Spielraum einräume, sei ein sehr gutes Zeichen für harte Assets wie Gold.Grundsätzlich schließe sich "Der Aktionär" dem Gesagten an. Anleger sollten aber die Handelsspanne von Gold nicht zu eng ziehen. Auch ein Rutsch unter die Marke von 1.925 USD würde das Bild nicht zerstören. Im Idealfall falle Gold nicht mehr unter die Marke von 1.900/1.890 USD. Auf der Zeitebene rücke allmählich die US-Präsidentschaftswahl in den Blick der Anleger. Und die sollte - trotz der noch deutlichen Führung von Biden - für reichlich Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgen. Dies könnte den Goldpreis beflügeln und die nächste Rallystufe auslösen, die Peter Hug sehe. Der nächste Anstieg könnte auch relativ furios von Statten gehen. Das Kursziel des "Aktionärs" bleibe der Bereich von 2.200 bis 2.300 USD. (18.09.2020/ac/a/m)