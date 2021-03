Die markttechnischen Indikatoren würden mittelfristig von einer herausfordernden Gemengelage zeugen. Der Trendfolgeindikator MACD weise momentan eine neutrale Tendenz aus. Die Slow-Stochastik zeige sich nach der jüngsten Stabilisierung leicht überkauft. Eins war, ist und bleibt allerdings ebenso sicher: Das Gold wird trotz aller Schwankungen der Vergangenheit auch in der mittel- bis langfristigen Zukunft ein werthaltiges Investment bleiben, so Utschneider. Sollten sich die Unsicherheiten in Verbindung mit dem Corona-Virus und damit einhergehender Wirtschaftseinbußen sowie den weiter aufkeimenden Inflationsfantasien verschärfen, dann könnte das doch noch ein Treiber für den Goldpreis werden. Kurz- bis mittelfristig scheine nun aber bei 1.794 der "Deckel" drauf zu sein. Langfristig (auf Monatsbasis) könnten dann wieder die magischen 2.000 USD angesteuert werden.



Nächste charttechnische Widerstände: 1.764, 1.794, 1.826, 1.858, 1.962

Nächste charttechnische Unterstützungen: 1.711, 1.671, 1.612, 1.557

Oberes Bollinger-Band: 1.813, Mittleres Bollinger-Band: 1.740 und Unteres Bollinger-Band: 1.667

100-Tage-Linie: 1.833 und 200-Tage–Linie: 1.859 sowie: 38-Tage-Linie: 1.780

MACD: neutral / RSI: neutral / Slow-Stochastik: überkauft / Momentum: negativ



Ichimoku-Hyo-Kinko: negativ /(Trailing-) Stopp-Loss: 1.711, 1.671, 1.612, 1.557 (je nach individueller Risikoaffinität) (18.03.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das "gelbe Edelmetall" gilt weltweit als Krisenwährung schlechthin, so Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel AG in einer aktuellen Technischen Analyse.In der Historie sei der Goldpreis in Krisenzeiten oftmals relativ deutlich bis sehr stark angestiegen. Er sei dann wieder gesunken, wenn eine Krise abgeflaut sei. Die aktuell von den internationalen Notenbanken ausgehende Geldpolitik sowie die weiter unsichere Corona-Lage hätten aktuell scheinbar nur mittelbaren Einfluss auf den Goldpreis. Der Goldpreis habe sich seit August 2020 tendenziell nach unten entwickelt. Seit dem damaligen Allzeit-Hoch bei 2.075 USD habe der Goldpreis bis zu 24 Prozentpunkte abgegeben. Nun scheine sich bei 1.671 USD ein Boden gebildet zu haben. Von diesem Niveau ausgehend könnte sich nun das 62,8%-Fibonacci-Retracement bei 1.794 USD als nächstes Kurzfristziel erweisen.