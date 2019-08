Paris (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen seines mittelfristigen Aufwärtstrends erreichte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im Juni den Widerstand bei 1.433 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickAktuell springe Gold über die 1.535 USD-Marke an und dürfte die Rally direkt an die 1.575 USD-Marke fortsetzen. An diesem Kursziel könnte sich eine starke, mehrwöchige Korrektur anschließen. Werde die Marke dagegen überwunden, seien weitere Zugewinne bis 1.616 USD wahrscheinlich. Aktuell wäre erst ein Bruch der 1.510 USD-Marke bärisch zu werten. Darunter käme es zu einem Test des Supports bei 1.487 USD, an dem der Wert seinen Anstieg fortsetzen dürfte. Abgaben unter die Marke hätten dagegen ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.452 USD zur Folge. (26.08.2019/ac/a/m)