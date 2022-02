Die Russische Zentralbank kaufe zudem noch regelmäßig Gold auf dem Markt. Andererseits sei die Investitionsnachfrage von Verbrauchern oder anderen Institutionen in Russland noch begrenzt. Das könnte sich aber ändern, wenn aktuell mögliche Sanktionen verhängt würden.



Gold habe seit Mitte Dezember rund 8% zugelegt. Im Laufe des heutigen Tages nähere sich der Kurs damit den lokalen Hochs von Mitte November und dem wichtigen Widerstand bei 1.900 USD pro Unze. Die Preise seien im August 2020 zwar stark gefallen, allerdings hätten Käufer derzeit mehr als die Hälfte dieser Verluste wieder wettgemacht. Die Aufwärtsbewegung habe sich drastisch beschleunigt, als Meldungen über den unmittelbar bevorstehenden Einmarsch Russlands in die Ukraine aufgekommen seien.



Der Goldpreis reagiere auf viele Faktoren, darunter die Zinssätze, dem Kurs des US-Dollar oder die Stimmung am Aktienmarkt. Nicht weniger wichtig sei der Status eines sicheren Hafens und insbesondere die Tatsache, dass Russland möglicherweise nicht in der Lage sei, Finanztransaktionen mit dem Westen abzuwickeln - die Suspendierung Russlands vom SWIFT-System werde in Betracht gezogen.



Dennoch sei die Reaktion des Goldpreises auf frühere russische Konflikte begrenzt gewesen. Der Krieg zwischen Russland und Georgien (die russische Invasion) im August 2008 habe zu keiner größeren Volatilität geführt. Bei der Besetzung der Krim und in der ersten Phase des Krieges mit den Separatisten im Donbass sei die Lage jedoch anders gewesen. Im Jahr 2014 habe der Goldpreis bis zu 17% zugelegt. Zugleich sei es jedoch unmittelbar nach der Übernahme der Krim zu Gewinnmitnahmen gekommen. Bemerkenswert sei, dass die US-Notenbank zur gleichen Zeit die Geldpolitik normalisiert und sich auf die erste Zinserhöhung vorbereitet habe. Jetzt befinde man sich in einer ähnlichen Situation, auch wenn die Inflation auf globaler Ebene viel höher sei.



Im Falle einer tatsächlichen Invasion könnte der Goldpreis aufgrund des enormen Risikos in die Höhe schießen. Das wäre eine ganz andere Situation als die der Pandemie. Die Märkte hätten mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen gehabt, Gold habe als Bargeldquelle gedient. Gehe man von einer ähnlichen nominalen Preisveränderung wie 2014 aus, könnte der Goldpreis in Richtung 2.000 bis 2.070 USD steigen. Sollte sich der Konflikt hingegen entschärfen, könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen, ähnlich wie 2014. Damals sei der Goldpreis in der ersten Phase um 10% gefallen, was den Preis bei den aktuellen Preisen auf die Marke von 1.700 USD drücken könnte. (18.02.2022/ac/a/m)







Die Verstärkung russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine habe aber erst Mitte Dezember begonnen. Seitdem seien die Preise vieler Rohstoffe in die Höhe geschossen. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Russland ein wichtiger Produzent eben jener Rohstoffe sei. Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) gehöre hingegen nicht zu diesen Rohstoffen, sei für Anleger aber nicht weniger spannend. Denn auch hier falle das Risiko eines bewaffneten Konflikts zum Vorteil des Kurses aus. Sollte der Krieg Realität werden, könnte Gold zu einer der beliebtesten Absicherungsanlagen der Anleger werden - insbesondere in Zeiten hoher Inflation.Russland sei zwar nicht der größte Goldproduzent der Welt, aber doch ein bedeutender Akteur auf diesem Markt. Der Anteil Russlands an der Goldproduktion habe in den letzten zehn Jahren rund 10% betragen. Im Jahr 2020 habe Russland 300 Tonnen Gold gefördert, etwas weniger als Australien oder China. Doch der springende Punkt sei ein anderer: Russland verfüge über eines der potenziell größten Goldvorkommen der Welt. Auch die Russische Zentralbank halte einige der größten Reserven auf globaler Ebene. Nach Angaben des World Gold Council halte die Russische Zentralbank circa 2.300 Tonnen und stehe damit an fünfter Stelle der Weltrangliste. Außerdem mache Gold nur 22% aller Reserven der Zentralbank aus, was zeige, wie enorm die Kaufkraft der Bank sei. Zum Vergleich: Bei den größten Volkswirtschaften der Welt übersteige der Goldanteil an den Reserven in der Regel 50%, manchmal sogar 60%.