Im August habe die Münzanstalt 136.000 Unzen Gold verkauft und sei damit erneut sehr aktiv gewesen. Anfang August habe der Goldmarkt einen Blitzeinbruch erlebt, bei dem die Preise um mehr als 4 Prozent gefallen seien und einen neuen Jahrestiefststand erreicht gekommen. Die Anleger hätten jedoch schnell gekauft, als der Preis unter die Marke von 1.700 Dollar pro Unze gefallen sei.



Auch im Oktober und November seien starke Goldverkäufe getätigt worden. Physisches Gold habe begonnen im letzten Quartal 2021 die Aufmerksamkeit neuer Anleger auf sich zu ziehen, als der Inflationsdruck außerordentlich stark angestiegen sei und ein Mehrjahrzehnthoch erreicht habe.



In einer Pressemitteilung habe Michael Fuljenz, Präsident von Universal Coin & Bullion, der 2021 von der American Numismatic Association zum Händler des Jahres ernannt worden sei, laut dem Internetportal kitco.com erklärt, dass sich im vergangenen Jahr viele neue Kunden für Gold interessiert hätten.



Die Zahlen würden wieder eines zeigen: Die physische Nachfrage habe nur begrenzt Einfluss auf den Goldpreis. Der Goldpreis werde vor allem an den Terminmärkten gemacht. Dort seien es vor allem Papiergoldkontrakte, die zwischen großen Adressen hin- und hergeschoben würden. Dieses System werde sicherlich zurecht immer wieder kritisiert und gebe auch viel Manipulationsspielraum.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2020 war ein eher durchwachsenes Jahr für den Goldpreis gewesen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Edelmetall habe das Jahr trotz hoher Inflation mit einem Minus abgeschlossen. Doch offensichtlich seien vor allem Privatanleger beunruhigt mit Blick auf die anziehende Inflation und würden Gold kaufen. Das jedenfalls suggeriere die physische Nachfrage.Die US-Münzanstalt habe gestern aktualisierte Verkaufsdaten veröffentlicht. Diese würden zeigen, dass die Nachfrage nach physischem Gold den höchsten Stand seit 2009 erreicht habe. Nach Angaben der US-Münzanstalt seien im Jahr 2021 mehr als 1,25 Millionen Unzen Gold in verschiedenen Stückelungen der American Eagle-Goldmünzen verkauft worden, was einem Anstieg von mehr als 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.