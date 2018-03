Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Wochen innerhalb eine flachen Abwärtstrendkanals, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem zuletzt auch wieder die bei 1.307 USD liegende Unterstützung erreicht worden sei, hätten sich die Notierungen nach oben absetzen und am Freitag auch über die Hürde bei 1.339 USD ausbrechen können.



Es biete sich die Chance, die Rally nachhaltig wiederaufzunehmen, sollte die bullische Flagge der Vorwochen nach oben verlassen werden. Ein Kaufsignal würde sich bieten, wenn es gelinge, die Hürde bei 1.358 USD nachhaltig zu durchbrechen. In diesem Fall würden 1.375 USD und später auch 1.400 USD erreichbar. Rutsche Gold aber unter 1.338 USD zurück, könnte ein weiterer Rückfall bis 1.317 USD anstehen. (26.03.2018/ac/a/m)







