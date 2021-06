Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) an der Ziel- und Widerstandsmarke bei 1.920 USD gescheitert war, setzte zunächst eine moderate Korrektur ein, die sich allerdings mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.848 USD zu einer gewaltigen Verkaufswelle auswuchs, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In den letzten Tagen sei der Goldpreis ohne Gegenwehr der Bullen bis an die Oberseite des Seitwärtsmarktes vom März eingebrochen und habe erst dort im Bereich von 1.764 USD eine leichte Erholung starten können.



Zunächst könnte der Goldpreis jetzt bis 1.785 USD steigen. An dieser Stelle hätten die Verkäufer bereits wieder die Chance, den extrem steilen Abwärtstrend mit einem Bruch des Tiefs vom Freitag bei 1.760 USD in Richtung 1.720 USD fortzusetzen. Sollte die Marke nicht halten, käme es direkt zu einem Abverkauf auf 1.670 bis 1.677 USD. Diese Zone wäre stabil genug, um eine deutlichere mehrtägige Erholung auszulösen. Darunter dürfte allerdings ein Einbruch bis 1.642 USD belasten. Sollte der Goldpreis über 1.785 USD klettern, wären Zugewinne bis 1.798 und darüber 1.808 USD zu erwarten. (21.06.2021/ac/a/m)

