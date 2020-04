Schocks dieser Art seien symptomatisch dafür, dass das Marktvertrauen grundlegend erschüttert sei. Im Jahr 2008 sei es die Bankenkrise gewesen und jetzt die Coronavirus-Pandemie. Das spiegele sich auch in den Zahlen wieder: Im Jahr 2008 habe der VIX einen Höchststand von über 80 erreicht und sei danach langsam wieder abgesunken. Jetzt habe er im März die Schwelle von 80 überschritten und sinke nun allmählich ab. Im Jahr 2008 hätten die Märkte Verluste erlitten, als die Weltwirtschaft in eine Rezession gefallen sei, auch jetzt seien die Märkte aufgrund des Stillstands der Weltwirtschaft eingebrochen. 2008 habe Gold in der Folge der Finanzkrise einen starken, fast drei Jahre andauernden Aufwärtstrend erlebt, nun könnte es zu einer ähnlichen Entwicklung kommen.



Die Coronavirus-Pandemie führe zu einer beispiellosen globalen wirtschaftlichen Unsicherheit. Ja, die Welt habe schon früher Pandemien und Rezessionen erlebt, aber Freiheitsbeschränkungen in so großem Ausmaß in einer Welt, die mehr denn je miteinander verbunden sei, seien so neuartig wie das Virus selbst. Die wirtschaftliche Unsicherheit fordere die politischen Entscheidungsträger heraus, die sich nun darum bemühen würden, geld- und finanzpolitische Notmaßnahmen einzuführen und damit eine Lähmung der Weltwirtschaft zu verhindern. In der Vergangenheit habe die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit dazu beigetragen, den Goldpreis anzuheben. Das bedeute die Verlockung von Gold als sicherer Hafen werde noch verstärkt, wenn die wirtschaftlichen Risiken tiefgreifend seien.



Das Ausmaß und die Dauer des aktuellen Schocks, seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Wirksamkeit der politischen Maßnahmen seien allesamt unbekannte Variablen. Der Unsicherheitsschock könnte größer sein als derjenige, der mit der Finanzkrise 2008-2009 verbunden gewesen sei (Baker, Bloom, Davis und Terry 2020). Dies könne sich in deutlich höheren Werten des globalen wirtschaftspolitischen Unsicherheitsindex manifestieren, wenn der Index für März und die folgenden Monate berechnet werde. Es könnte sogar den Paradigmenwechsel beschleunigen, den Ray Dalio 2019 angesichts des sinkenden Goldwerts vorgeschlagen habe, da die Zentralbanken versuchen würden, die Liquiditätsspritzen zu verstärken.



Gold sei in der Vergangenheit immer dann in den Vordergrund gerückt, wenn Finanzmarktvolatilität oder wirtschaftliche Unsicherheit herrschen würden. Heute treffe beides zu. Gute Gründe für Anleger, sich das Edelmetall genauer anzusehen. Jetzt könnte Gold erneut glänzen. (08.04.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - In Zeiten erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität wenden sich Anleger in der Regel Gold zu, um den realen Wert ihrer Portfolios zu erhalten, so Mobeen Tahir, Associate Director, Research bei WisdomTree.Solche Phasen würden als Erinnerung an den Platz des Edelmetalls innerhalb der strategischen Vermögensallokation dienen, wo niemand wisse, wann ein schwarzer Schwan landen werde. Krisenphasen würden auch attraktive Einstiegspunkte bieten, für taktische und strategische Investoren gleichermaßen. Zwar gibt es keine Gewissheit darüber, wie sich der Preis einer Vermögenswertes in Zukunft entwickeln wird, aber die Geschichte kann unsere Richtschnur sein bei der Ermittlung hilfreicher Frühindikatoren, so die Experten von WisdomTree Europe. Wenn sich Gold als Reaktion auf die Volatilität der Finanzmärkte und die wirtschaftliche Unsicherheit in der jüngsten Vergangenheit so verhalte wie in der bisherigen Geschichte, könnte eine starke Aufwärtsbewegung bevorstehen.