Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem weiteren gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 1.760 USD folgte im Mai eine Korrektur, die den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bis 1.670 USD drückte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort hätten die Bullen allerdings zugeschlagen und hätten den Kurs des Edelmetalls innerhalb weniger Tage wieder an die 1.760-USD-Marke und in der Vorwoche auch darüber hinaus getrieben. Aktuell tendiere der Wert knapp über der Ausbruchsmarke seitwärts.



Nachdem der erste Rücklauf auf 1.760 USD auf Käufer getroffen habe, könnten diese Gold jetzt direkt bis zur Hürde bei 1.790 USD ziehen. Sollte der Wert anschließend auch über 1.800 USD ausbrechen, wäre der Weg für eine Kaufwelle bis 1.850 USD frei. Ein Rücksetzer unter die neuen Unterstützungen bei 1.760 und 1.747 USD würde dagegen zu einem Rückfall bis 1.730 USD führen. Hier sollten die Bullen wieder aktiv werden, da darunter das Momentum des Ausbruchs in sich zusammenfallen und Gold bis 1.703 USD und ggf. 1.670 USD korrigieren würde. (06.07.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



