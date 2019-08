Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis entwickelte sich in den Vorwochen stabil auf hohem Niveau, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem sich der erste Ausbruchsversuch über die 1.439 USD nicht habe durchsetzen können, seien die Notierungen aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend gefallen. Dies sei jedoch an den Vortagen schnell zum Kauf genutzt worden.



Der Ausbruch über 1.439 USD könne aktuell gehalten werden. Dies biete die Chance, die Rally auch in Richtung der 1.523 USD auszudehnen. Sollte sich Gold jedoch kurzfristig nochmals unter 1.439 USD bewegen und sich die angelaufene Ausbruchsbewegung als Bullenfalle darstellen, könnten 1.400 USD schnell erreichbar werden. Erst darunter werde die Rally auch mittelfristig wieder gefährdet. (05.08.2019/ac/a/m)



