Bonn (www.aktiencheck.de) - Obgleich die Goldpreise (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) nach ihrem Allzeithoch bei 2.075 US-Dollar pro Unze am 7. August auf ein niedrigeres Niveau zurücksetzten, erfreuten sich die Anbieter börsengehandelter Produkte, die mit physischem Gold hinterlegt werden, im August den neunten Monat in Folge an Netto-Zuflüssen, so die Analysten von Postbank Research.



Es seien 39 Tonnen im Gegenwert von circa 2,2 Milliarden US-Dollar erworben worden; insgesamt in diesem Jahr somit bereits 938 Tonnen im Gegenwert von 51 ,3 Milliarden US-Dollar. Während in Nordamerika allerdings sämtliche 16 Anbieter solcher Produkte Zuflüsse gemeldet hätten und auch in Asien Gold nachgefragt worden sei, hätten europäische und hier insbesondere deutsche Investoren Anteile im Volumen von über elf Tonnen Gold abgestoßen. Dies sei recht ungewöhnlich, da normalerweise europäische Anleger Positionen in börsengehandelten Goldprodukten langfristiger halten würden als US-amerikanische, die aber aktuell anscheinend die größeren Gold-Fans seien. Auf längere Sicht ist sicherlich bemerkenswert, dass in Indien börsengehandelte Goldprodukte auch allmählich Fuß zu fassen scheinen, so die Analysten von Postbank Research. Indien sei nach China weiterhin das Land, das die größte physische Nachfrage nach Goldmünzen und -barren ausübe.



Gold warte aktuell weiter auf einen nachhaltigen Ausbruch aus seiner Handelsspanne um die USD 1.950/Unze, der eher von einer Bewegung an anderen Märkten wie denen für Währungen oder Zinsen ausgelöst werden könnte. Die globalen Niedrigzinsen sollten die Goldpreise dabei weiter unterstützen. (22.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



