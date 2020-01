Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben bewegen und begann ausgehend von einem Hoch bei 1.611 USD eine Konsolidierung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich an den Vortagen ausgehend vom alten Hoch bei 1.557 USD moderat erholt.



Es biete sich die Chance, die Rally wieder in Richtung 1.611 USD auf direktem Wege auszudehnen. Sollte es gelingen, auf ein neues Hoch anzusteigen, könnte Gold den Anstieg bis in den Bereich 1.650 USD ausdehnen. Eine zweite Korrekturwelle werde hingegen möglich, wenn es unter die 1.557 USD nochmals zurückgehe. Dann könnten auch 1.517 USD erreichbar werden. (30.01.2020/ac/a/m)



