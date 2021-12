Dass die Minen so schwach über die vergangenen Monate performt hätten, überrasche auf den ersten Blick. Die Unternehmen würden bei einem Goldpreis um die 1.800 USD prächtig verdienen, der Free-Cashflow sei sogar so hoch wie noch in der Geschichte zuvor. Die Unternehmen würden Dividenden zahlen, hätten Aktienrückkaufprogramme aufgelegt. Viele Produzenten hätten ihre Schulden deutlich zurückgeführt und seien in der komfortablen Situation eine Netto-Cashposition aufgebaut zu haben. In dieser unendlich zähen Seitwärtsbewegung des Goldpreises hätten aber v.a. viele Generalisten das Interesse an Goldaktien verloren. Zumal es in anderen Bereichen offensichtlich spannendere Bewegungen gebe. Bei dem Gros der Minenaktien sei also nicht die operative Entwicklung an der schwachen Aktienkursentwicklung Schuld. Es sei in vielmehr ein komplettes Desinteresse des breiten Marktes an dieser Anlageklasse, so Bußler.



Es scheine tatsächlich so zu sein, dass der Goldpreis die Minenaktien wachküssen müsse. Sprich: Nur ein Ende dieser Seitwärtsbewegung bei Gold scheine die Goldminenaktien wieder in das Visier der Generalisten rücken zu können. Ein Sprung über 1.900 USD würde aller Voraussicht nach für deutlich mehr Interesse bei den Minen sorgen. Das scheine keine Herkulesaufgabe zu sein. 1.900 USD - das seien streng genommen nur knapp 7% über dem aktuellen Kurs. Der Goldpreis tue sich jedoch schwert, irgendeine Art von neuem Aufwärtsimpuls zu entwickeln.



Das Umfeld im laufenden Jahr sei gut gewesen, sehr gut sogar. Die Inflationsrate in den USA habe zuletzt 6,8% erreicht. Doch der Goldpreis scheine sich vor einer rascheren Zinsanhebung seitens der FED zu fürchten. Dabei zeige die Vergangenheit: Häufig sei die Angst vor Zinsschritten größer als die Auswirkungen einer Zinsanhebung gewesen. 2015 sei die erste große Aufwärtsbewegung bei Gold gestartet, die immerhin fast ein halbes Jahr gehalten habe, auch unmittelbar nach dem ersten Zinsschritt der US-Notenbank im Dezember. Dabei sei die Zinsanhebung nicht wirklich positiv für den Goldpreis. Der Fokus habe sich damals allerdings nach dem Zinsschritt darauf verlagert, wieviel Zinsschritte denn anstehen würden. Und schnell sei klar geworden: Die große Zinswende werde es nicht geben.



Auch dieses Mal scheine der Markt mit einer Zinswende zu rechnen. Doch letztlich dürfte auch dieses Mal die große Wende eine Illusion bleiben. Sobald der Markt erkenne, dass die FED in der Nullzinsfalle sitze und ein Zinsanhebungszyklus reine Utopie sei, werde der Goldpreis wieder Fahrt aufnehmen und die Minen mit sich ziehen. Streng genommen seien die Minen ganz einfach zu günstig, um sie noch ein weiteres Jahr zu ignorieren. (14.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold in einem Bullenmarkt? Der eine oder andere mag die Augenbrauen hochziehen, den Kopf schütteln und vielleicht sogar resigniert abwinken, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Und doch: Gold befinde sich rein objektiv in einem Bullenmarkt - auch wenn es sich nicht so anfühle. Zur Erinnerung: Ende 2015 habe das gelbe Edelmetall gerade einmal bei 1.050 USD notiert. In den kommenden fünf Jahren habe sich der Goldpreis fast auf 2.075 USD im Sommer 2020 verdoppelt. Aktuell notiere das Edelmetall im Bereich von 1.800 USD. Eine Korrektur also von knapp 15%. Nichts Ungewöhnliches in einem Bullenmarkt. Aber warum in aller Welt fühle es sich nicht an wie ein Bullenmarkt?