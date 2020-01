Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Ausbruch aus dem mehrwöchigen Korrekturtrend hätten sich die Notierungen auch über 1.557 USD auf ein neues Hoch abgesetzt. Zuletzt sei es ausgehend von 1.611 USD zu einem Rücklauf gekommen.



Die Notierungen würden einen moderaten Pullback vollziehen. Daraus sei bald eine Wiederaufnahme der Rally möglich. Schaffe Gold es wieder über 1.565 USD, wäre bereits ein Anstieg bis 1.611 USD drein. Darüber würde sich der Weg in Richtung 1.650 USD öffnen. Derzeit bestehe aber weiter die Möglichkeit, den Pullback noch bis in den Bereich der 1.517 USD auszudehnen. (16.01.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >