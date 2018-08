Ausblick: Aktuell sei damit zu rechnen, dass sich der Abwärtstrend bei Gold kurzfristig fortsetze. Eine anschließende Erholung sollte jedoch bereits eingeplant werden.



Die Long-Szenarien: Zunächst dürfte das Edelmetall bis 1.204 USD zurücksetzen. Darunter könnte es zu einer kurzen Übertreibung bis 1.195 USD kommen, die jedoch zügig wieder korrigiert werden dürfte. Könne der Wert in der Folge über die kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.225 USD ansteigen, dürfte die Hürde bei 1.236 USD attackiert werden. Bei einem Ausbruch über die Marke käme es bereits zu einer Kaufwelle bis 1.265 USD. Darüber wäre eine Trendwende vollzogen und ein Anstieg bis 1.295 USD die Folge.



Die Short-Szenarien: Sollte der Goldpreis dagegen in den nächsten Tagen unter 1.190 USD fallen, hätte dies ein weiteres Verkaufssignal zur Folge. Erst nach einem Rücksetzer bis 1.175 USD könnte es dann zu einer leichten Gegenbewegung kommen. Darunter stünde allerdings ein Ausverkauf bis 1.150 USD auf der Agenda. (03.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Bruch einer steilen Aufwärtstrendlinie und dem Unterschreiten der Unterstützung bei 1.326 USD ging der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im April dieses Jahres in einen neuen Abwärtstrend über, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser habe den Kurs des Edelmetalls auch unter die wichtigen Haltemarken bei 1.295 und 1.265 USD gedrückt. Zwar sei es der Käuferseite gelungen, den Wert an der Unterstützung bei 1.236 USD Anfang Juli zu stabilisieren. Doch auch diese Erholung sei nicht von Dauer gewesen. Der Bruch der Marke habe für eine weitere Beschleunigung des Abwärtstrends gesorgt und den Wert zuletzt bis an die Unterstützungszone um 1.204 USD zurückfallen lassen.