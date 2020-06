Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann die Marke von 1.700 USD zurückerobern und steige aktuell sogar wieder in den Bereich von 1.720 USD, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gold habe keine leichten Wochen gehabt. Der Goldpreis sei unter Druck geraten und sei im Tief am Freitag auf unter 1.680 USD abgesackt. Noch härter habe es die Goldminenaktien getroffen. Die Papiere der großen Produzenten hätten teilweise deutlich korrigiert. Dies sehe man sowohl bei Barrick Gold als auch bei Newmont Goldcorp oder Kinross Gold. Vom Top hätten die Werte mittlerweile rund ein Fünftel korrigiert. Charttechnisch würden die Aktien Anstalten machen, einen Boden auszubilden. Bei Barrick Gold sei das Korrekturziel von 22 USD fast punktgenau getroffen worden. Silber habe ebenfalls den Zielbereich von 17,30 USD erreicht und bleibe in einem bullishen Setup.Die kommenden Tage könnten sowohl bei Gold als auch bei den Minen noch etwas Schwäche bringen. Einige Aktien schienen jedoch ihre Korrektur bereits beenden zu wollen. Im Idealfall schaffe Gold Mitte Juni die Trendwende. Das würde gut in das jüngere saisonale Muster passen. In den vergangenen Jahren habe Gold häufig sein zyklisches Tief Mitte Juni eingezogen und sei anschließend Richtung Herbst gestiegen. Folge Gold diesem Pfad, dann dürfte ein Angriff auf das Jahreshoch bei rund 1.800 USD nur noch eine Frage der Zeit sein. Gelinge der Ausbruch darüber, sollte das Allzeithoch bei 1.921 USD und später auch die runde Marke von 2.000 USD eine hohe Anziehungskraft auf den Kurs entfalten. In diesem Fall dürfte der Herbst wahrlich golden werden. (09.06.2020/ac/a/m)