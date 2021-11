Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen hatten wir an dieser Stelle mehrfach auf die besondere charttechnische Konstellation beim Goldpreis in Form eines sog. "verschachtelten Kursmusters" hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Die Kursentwicklung der letzten Monate bilde eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die gleichzeitig Teil eines übergeordneten Doppelbodens - definiert durch die Jahrestiefs bei 1.676/1.684 USD - sei. Mit dem Sprung über die Marke von 1.834 USD sei dem Edelmetall vorgestern ein wichtiger Befreiungsschlag gelungen, denn damit gelte die kleinere Umkehrformation als abgeschlossen. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus der inversen S-K-S-Formation lasse sich auf rund 150 USD taxieren - mehr als ausreichend, um auch den großen Doppelboden mit einem Spurt über das Juni-Hoch bei 1.916 USD zu vervollständigen. Der Charme dieser zweiten Signalmarke liege darin, dass sie sehr gut mit dem alten Rekordlevel von 2011 bei 1.920 USD harmoniere. Wenn auch der große Befreiungsschlag gelinge, rücke perspektivisch das bisherige Allzeithoch vom August 2020 bei 2.072 USD wieder auf die Agenda. Bildlich gesprochen, greife jetzt dank des verschachtelten Kursmusters möglicherweise ein charttechnisches Rad in das andere. (12.11.2021/ac/a/m)



