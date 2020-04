Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ich schreib's an jede Wand neue Kursziele braucht das Land! Dieses Motto - frei nach dem Song von Ina Deter aus den 1980er Jahren - stellt die ideale Einleitung zur heutigen Analyse des Goldpreises (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) dar, denn der Goldpreis hat mittlerweile ein wichtiges und von uns regelmäßig angeführtes Etappenziel erreicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufmerksame Leser des "HSBC Daily Trading" würden die von den Analysten favorisierten Kurstreiber in Form der großen Bodenbildung der letzten Jahre sowie der langgezogenen Korrekturflagge seit dem bisherigen Allzeithoch vom September 2011 bei 1.920 USD kennen. Um noch einmal auf den Song von Ina Deter zurückzukommen: Das erste Kursziel - abgeleitet aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten sechs Jahre (1.670 USD) - sei inzwischen lehrbuchmäßig abgearbeitet worden. Die große Korrekturflagge seit 2011 lege sogar einen Anlauf auf den oben genannten Rekordstand nahe, welcher nun als neues Kursziel fungiere. Das Hoch vom Herbst 2012 (1.796 USD) definiere dabei das letzte verbliebene Zwischenziel auf dem Weg zu besagtem Allzeithoch bei 1.920 USD. Unter Risikogesichtspunkten würden die verschiedenen Monatstiefs bei rund 1.450 USD ins Auge fallen. Auf dieses Niveau könnten Anleger den Stopp für bestehende Goldengagements nachziehen. (29.04.2020/ac/a/m)



