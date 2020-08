Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend vom neuen Rekordhoch bei 2.074 USD setzte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ab Anfang August zu einer zunächst scharfen Korrektur der massiven Kaufwelle der letzten Monate an und fiel bis an die Unterstützung bei 1.850 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser geradlinigen Abwärtswelle sei eine ebenso steile Erholung gefolgt, die bereits kurzzeitig die Hürde bei 1.985 USD durchbrochen habe. Nach einer Seitwärtsbewegung in der Vorwoche stehe Gold jetzt bereits wieder vis-à-vis der 1.985-USD-Marke.



Mit dem Ausbruch über 1.920 USD und die kurzfristige Abwärtstrendlinie hätten die Bullen die Voraussetzung für eine weitere Kaufwelle geschaffen, die direkt wieder über 1.985 USD und zunächst bis 2.020 USD führen könne. Darüber stünde das Rekordhoch auf der Agenda. Sollte die Kaufwelle auch über 2.074 USD führen, lägen die nächsten Ziele bei 2.125 USD und 2.175 USD. Scheitere der Angriff auf die 1.985-USD-Marke dagegen, wäre zunächst eine Korrektur bis 1.920 USD zu erwarten. Hier könnte der nächste Ausbruchsversuch starten. Unterhalb von 1.900 USD käme es dagegen zu Abgaben bis 1.862 und 1.850 USD. (31.08.2020/ac/a/m)

