Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Goldpries bewegte sich in den vergangenen Monaten wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickInnerhalb des Trendkanals der vergangenen Wochen hätte der Goldpreis noch weiteren Spielraum. Platz wäre bis zur 1.260 USD gegeben, bevor an der dort liegenden Kanaloberkante wieder mit einem Rücksetzer gerechnet werden könnte. Komme es zu Abgaben unter 1.235 USD, könne hingegen innerhalb des Trendkanals ein Rücklauf bis in den Bereich 1.214 USD anstehen. Erst darunter würden größere Verkaufssignale drohen. (11.12.2018/ac/a/m)