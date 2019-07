Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer steilen Kaufwelle erreichte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Ende Juni den Widerstand bei 1.433 USD, der zunächst von den Bullen nicht überwunden werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine Korrektur an die Unterstützung bei 1.391 USD gefolgt, die sich in der Folge in eine dreiecksförmige Konsolidierung gewandelt habe. Dieses Dreieck sei in der vergangenen Woche mit einem weiteren Aufwärtsimpuls nach oben verlassen worden. Doch schon bei 1.453 USD sei der Anstieg abgeebbt und der Wert sei unter das alte Hoch gefallen.



Mit dem Rücksetzer der letzten Tage sei der Ausbruch gefährdet. Die Käufer müssten den Goldpreis jetzt wieder über die Hürden bei 1.433 und 1.453 USD antreiben, um den Anstieg fortzusetzen. Dann wären Zugewinne bis 1.465 und 1.487 USD möglich. Sollte dagegen der Bereich um 1.414 USD unterschritten werden, käme Gold weiter unter Druck. Abgaben unter 1.400 USD würden den Ausbruch konterkarieren und eine anschließende Verkaufswelle wahrscheinlich auch an der 1.391-USD-Marke nicht Halt machen. Ein Einbruch bis 1.366 und 1.346 USD wäre die Folge. (22.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >