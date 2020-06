Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der steilen Kaufwelle ab Mitte März erreichte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) den markanten übergeordneten Widerstand bei 1.760 USD und drehte dort im Mai nach Süden ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Korrekturphase dauere bislang an, habe von den Bullen zuletzt jedoch bei 1.670 USD gestoppt und eine erneute Kaufwelle gestartet werden können.



In der vergangenen Woche sei dabei bereits der kleinere Widerstand bei 1.715 USD überschritten und der Wert kurzzeitig über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie gekauft worden. Diesen Schwung sollten die Bullen jetzt für einen Angriff auf die 1.760 USD-Marke nutzen. Darüber könnte eine neue Rally bis 1.800 USD und anschließend bis an die Zielmarke bei 1.850 USD führen. Weiterhin dürfte erst ein Bruch der Unterstützung bei 1.695 USD für eine Ausweitung der Korrektur und Abgaben bis 1.645 USD sorgen. (15.06.2020/ac/a/m)

