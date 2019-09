Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ging es in den vergangenen Wochen weiter aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe sich der Kursverlauf oberhalb eines steiler werdenden Aufwärtstrends bewegt, welcher nach dem Ausbruch über 1.523 USD zunächst nicht mehr habe gehalten werden können. Zuletzt habe sich Gold jedoch direkt wieder bis an das Rallyhoch bei 1.555 USD herangeschoben.



Gelinge Gold nach dem Rücksetzer ein direkter Ausbruch über die 1.555 USD, könnte sich der Weg wieder in Richtung der Oberkante des mittelfristigen Trendkanals öffnen. Diese bilde bei 1.585 USD einen Widerstand. Alternativ wäre unterhalb der 1.515 USD jetzt ein Doppeltop möglich, welches bei Auslösung eine stärkere Zwischenkorrektur bis in den Bereich 1.479 USD einleiten könnte. (05.09.2019/ac/a/m)



