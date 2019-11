Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Monaten leicht abwärts, nachdem bei 1.555 USD ein kleines Doppeltop ausgebildet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Rally pausiere seitdem, während jedoch zum Ende der vergangenen Wochen ein Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend eingeleitet worden sei. An der Hürde bei 1.517 USD sei die Rally gestoppt worden.



Der Goldpreis besitze die Chance, die Rally insgesamt wieder aufzunehmen. Bereits bei Anschlusskäufe oberhalb der 1.517 USD sei eine Rally in Richtung 1.555 USD schnell wieder möglich. Darüber würde sich der Weg bis 1.600 USD öffnen. Gehe es jedoch nochmals unter 1.480 USD, dürften die Bären im Vorteil sein und Gold in Richtung 1.439 USD drücken. (04.11.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >