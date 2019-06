Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Boden, welchen das Edelmetall seit fast sechs Jahren ausbildet, wird immer stabiler, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diesen Schluss lege auch der Halbjahreschart nahe, wo per Jahresultimo 2018/19 ein klassisches "Hammer"-Umkehrmuster ausgeprägt worden sei. Neben der positiven Saisonalität - besonders in der 2. Jahreshälfte 2019 - stelle die aus der gestern diskutierten Flagge abgeleitete Kurszielprojektion eines der Kernargumente der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt dar. Schließlich ergebe sich aus dem "measured move" ein Anlaufziel oberhalb des "ultimativen Deckels" bei rund 1.370 USD. Der Quartalschart unterstreiche nochmals die Bedeutung dieser Schlüsselzone. So bilde die Glättungslinie der letzten 38 Quartale (akt. bei 1.331 USD) im Zusammenspiel mit der möglichen Nackenzone der Bodenbildung der letzten Jahre und der 38,2%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses von 2011 bis 2015 (1.380 USD) den entscheidenden charttechnischen Katalysator auf der Oberseite. Jenseits dieses Triggers entstünde sogar im Point & Figure-Chart ein strategisches Kaufsignal. (06.06.2019/ac/a/m)

