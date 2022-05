Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) arbeite sich langsam in Richtung der Marke von 1.860 Dollar nach oben. Gestern ist das Edelmetall noch beim Ausbruchversuch gescheitert, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach Ansicht von Kai Hoffmann, CEO von Soar Financial, erweise sich der Goldpreis aber ohnehin als widerstandsfähig. "Die Volumina sind verschwunden. Die Leute verkaufen nur, um Bargeld zu beschaffen, aber der Goldpreis hält sich wacker", habe Hoffmann gesagt. "Ich habe in den letzten Tagen einige Gespräche geführt und wir sind recht positiv gestimmt." Der Bergbausektor sei in Gewinner und Verlierer aufgeteilt. Die Explorations- und Erschließungsunternehmen hätten sich schlecht entwickelt, während die Aktienkurse der großen Goldminengesellschaften und einiger Royalty-Unternehmen im Vergleich zum Gesamtmarkt gestiegen seien. "Die Senoir-Goldminengesellschaften profitieren immer noch von den relativ hohen Goldpreisen. Wenn man sich anschaut, wo wir herkommen - 1.200 auf 1.800 Dollar pro Unze Gold - dann drucken sie mehr oder weniger Geld."Dem sei wenig hinzuzufügen. Die Goldproduzenten würden auf dem aktuellen Niveau prächtig verdienen. Die Bilanzen seien durch die Bank sauber und die Aktionäre werden in Form von Dividenden am Erfolg der Unternehmen beteiligt. Etwas anders sehe es bei den Explorationsgesellschaften aus. Hier mache sich die Inflation negativ bemerkbar. Die Kosten für den Minenbau seien in den vergangenen Monaten geradezu explodiert. Das habe sich bei einigen Goldminen unter anderem bei Konzernen wie Argonaut Gold bemerkbar gemacht. Anleger seien hier deutlich vorsichtiger geworden und wägen genau ab, welche Projekte potenziell wirklich in Produktion gehen könnten. (24.05.2022/ac/a/m)