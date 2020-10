Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) am Montag vergleichsweise gut behaupten konnte, geht es auch heute zum Auftakt des US-Handels leicht nach oben, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Dabei sei aktuell schwierig, einen Wahlausgang zu sehen, der nicht gut für Gold wäre. Sicher, die Demokraten würde wohl höhere Stimuli in den Markt pumpen - doch auch die Republikaner stünden mit weiteren Hilfen im Zeichen von Corona bereit. Die FED habe zum einen angekündigt, die Zinsen noch lange bei 0 zu belassen. Dazu sei das Inflationsziel von zwei Prozent aufgeweicht worden. Dass einer der beiden Kandidaten Druck auf die FED machen werde, von diesem Kurs abzuweichen, sei nicht ersichtlich. Sicher: Eine knappe Entscheidung und ein eventuell sich anschließender Rechtsstreit um das Präsidentenamt könnte eine Einigung über neuerliche Stimuli erst einmal auf der Zeitschiene nach hinten verschieben. Doch hier dürfte gelten: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben."Aktuell scheine kein Anleger vor der Wahl wirklich ins Risiko gehen zu wollen. Gold pendle als Sicherer Hafen um die Marke von 1.900 Dollar, die Minenaktien - obwohl historisch günstig bewertet - würden momentan keine Nachfrage seitens der Investoren erfahren. Gerade bei den kleineren Werten sei dies auffällig. Dort trockne das Volumen gerade aus und schon kleinere Orders würden die Kurse bewegen. Und Silber sei zuletzt mit den Industriemetallen leicht unter Druck geraten. Alles scheine auf einen Showdown in der kommenden Woche hinauszulaufen. Vielleicht verlaufe es dieses Jahr genau umgekehrt als 2016? Damals sei der Goldpreis am Wahltag zunächst nach oben geschossen, nur um dann einzubrechen und bis in den Dezember hinein zu fallen. Möglich, dass Gold sein Tief am Wahltag markiere und anschließend steige. Nur eines scheine sicher: Die Volatilität dürfte am Dienstag und Mittwoch nächster Woche deutlich steigen. (27.10.2020/ac/a/m)