Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Januar stoppte der massive Anstieg des Goldpreises (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) an den Hochs des Vorjahres und das Edelmetall setzte ausgehend von 1.366 USD zu einer volatilen Korrektur an, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In zwei preislich gesehen gleichlangen Abwärtsbewegungen sei der Goldpreis zuletzt an die wichtige Unterstützung bei 1.301 USD gefallen. In der vergangenen Woche seien dort die Käufer zurückgekommen und hätten den Kurs stabilisiert. Mit dem gestrigen Ausbruch über die Hürde bei 1.325 USD sei ein erstes bullisches Signal gelungen. Zugleich sei die Barriere bei 1.341 USD erreicht worden, die es jetzt zu überwinden gelte.



Die letzten Wochen dürften aufgrund der Kursachterbahnfahrt auf hohem Niveau für alle Marktteilnehmer anstrengend gewesen sein. Bei einem Ausbruch über 1.341 USD könnte sich die Zeit der Richtungslosigkeit in einen neuen Trend verwandeln. In diesem Fall wäre ein Kaufsignal aktiviert und mit einem Anstieg an die 1.355 USD-Marke zu rechnen. Bei einem Ausbruch über die diese Widerstandszone wäre zudem der Aufwärtstrend seit Ende Dezember 2017 reaktiviert und mit Zugewinnen bis 1.385 und 1.408 USD zu rechnen. Darüber könnte ein mittelfristiger Kaufimpuls in Richtung 1.445 USD einsetzen. (07.03.2018/ac/a/m)







