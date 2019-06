Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer erfolgreichen Bodenbildung im Bereich der zentralen Unterstützung bei 1.265 USD startete der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang Juni eine steile Kaufwelle, die das Edelmetall innerhalb einer Woche an das Jahreshoch bei 1.346 USD antrieb, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer kurzen Seitwärtsbewegung sei die Marke durchbrochen und ein Kaufsignal generiert worden, dem ein Kurssprung bis an die Hürde bei 1.391 USD gefolgt sei. Die Marke sei am vergangenen Freitag ebenfalls überwunden worden.



Die Bullen hätten die hohe Dynamik des Anstiegs aufrechterhalten können und dürften Gold bei einem Ausbruch über die kleinere Zielmarke bei 1.417 USD jetzt bis 1.433 USD antreiben. Dort wäre mit einer ersten spürbaren Korrektur zu rechnen. Darüber käme es zur Ausweitung der Rally bis 1.465 und 1.487 USD. Abgaben unter 1.390 USD hätten dagegen eine Korrektur bis 1.366 USD zur Folge. Dort wäre mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Unterhalb der Marke wäre die Rally dagegen unterbrochen und ein Einbruch bis 1.326 USD zu erwarten. (24.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



