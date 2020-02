Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) entwickelte sich in den vergangenen Monaten stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einem Hoch bei 1.611 USD sei es zu einer Konsolidierung gekommen, welche einen moderaten Anstieg nach sich gezogen habe. Aus dem dabei gebildeten Aufwärtstrend seien die Notierungen zuletzt herausgerutscht.



Eine zweite Korrekturwelle sei angelaufen, welche auch noch fortgesetzt werden könnte. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 1.517 USD, bevor der in diesem Bereich ebenfalls verlaufende Aufwärtstrend wieder nach oben schieben dürfte. Abgaben unter 1.517 USD würden das Chartbild hingegen erheblich eintrüben. (06.02.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



