Die Bullen waren am Drücker, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das World Gold Council melde, dass die Gold-ETFs im Juli netto wieder Zuflüsse verzeichnet hätten. Insgesamt sollten 11,1 Tonnen den ETFs netto zugeflossen sein. "Insgesamt gingen die positiven Zuflüsse mit einer Erholung des Goldpreises einher, vor allem in der zweiten Monatshälfte, inmitten der Besorgnis über die unsicheren globalen Wachstumsaussichten und der bekräftigten Verpflichtung der Zentralbanken, die Politik des leichten Geldes trotz der hohen Inflation fortzusetzen", so die Analysten. Dem Bericht zufolge belaufe sich die Gesamtnachfrage nach börsengehandelten Fonds derzeit auf 3.636 Tonnen und liege damit nur 7 % unter den im Oktober gemeldeten Rekordwerten. Mit Blick auf die regionalen Märkte habe das WGC festgestellt, dass die Goldbestände in nordamerikanischen börsennotierten Fonds um 7,3 Tonnen zurückgegangen seien, während europäische Fonds Zuflüsse von 17,1 Tonnen verzeichnet hätten. Die in Asien hätten Fonds verzeichneten Nettozuflüsse von 1,0 Tonnen notiert.Die ETF-Nachfrage sei ein Teil des Nachfrage-Puzzles bei Gold. Und hier sei immer das Henne-Ei-Prinzip umstritten. Sprich: Die ETF-Zu-oder-Abflüsse würden schlicht der Preisentwicklung des Edelmetalls folgen. Höhere Preis würden also zu mehr Interesse und Käufen und niedrigere Preise zu Verkäufen führen. Oder die ETF-Käufe würden den Preisen vorausgehen. Sprich: Vermehrte Käufe seitens der ETFs würden zu höheren Preisen führen. Ob der Preisdominanz des Terminmarktes scheine jedoch die erste Variante die wahrscheinlichere zu sein.