Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann sich auch heute nicht aus der Korrektur lösen Im europäischen Handel gerät der Goldpreis erneut unter Druck und muss zur Stunde rund 15 Dollar abgeben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". WKN nicht bekannt) ab. Hier stehe ein Minus von rund 1,5 Prozent oder 0,40 Dollar zu Buche. Auf der Gegenseite könne sich der Dollar zumindest leicht von seinen starken Verlusten der vergangenen Wochen und Monate erholen.Charttechnisch ergebe sich aus dem Rückgang keine neue Erkenntnis. Gold sei gefangen in einer Konsolidierung, doch das bisherige Verlaufstief im Bereich von 1.860 Dollar sei nicht mehr getestet worden. Damit sehen wir hier eine wichtige Unterstützung, so Markus Bußler von "Der Aktionär". In den kommenden Tagen sollte Gold eine Erholungsbewegung starten - aber es sei noch zu früh, um zu sagen, ob diese einen Ausbruch aus der Konsolidierung bedeute oder sich der Sägezahnmarkt bei Gold doch noch bis Ende September hinziehe.Natürlich, um es einmal klar auszusprechen: Die Konsolidierung bei Gold nerve. Doch wer bereits etwas länger auf dem Goldmarkt aktiv sei, der wisse, dass die Edelmetalle immer einmal wieder Phasen extremer Lethargie durchlaufen würden, denen dann meist umso impulsivere Phasen folgen würden. Anleger sollten sich also nicht zu sehr einschläfern lassen von der aktuellen Lethargie. Es spricht vieles dafür, dass wir nur eine ganz normale und nebenbei gesunde Konsolidierung im Aufwärtstrend sehen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" weiter. Damit bleibe der Rücksetzer eine Kaufchance für Anleger, die ihre Positionen in diesem Sektor auf- oder ausbauen möchten. Bei einigen Minen, insbesondere in Australien, sei die Korrektur schon weit fortgeschritten. Aber auch in Nordamerika hätten einige Aktien bereits 20 bis 30 Prozent korrigiert. Auch hier würden sich Kaufchancen bieten. Auf Sicht von einigen Monaten sollten deutlich höhere Kurse den Mut belohnen. Das Kursziel für Gold bleibe bei 2.200 bis 2.300 Dollar im laufenden Jahr. (08.09.2020/ac/a/m)