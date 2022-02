Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis springt am frühen Donnerstagmorgen um rund 30 USD in die Höhe, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gold habe heute im frühen Handel die Marke von 1.921 USD, das ehemalige Allzeithoch, überwinden können. Aus Sicht der Goldanleger komme es darauf, dass Gold dieses Niveau auch auf Tages- und Wochenschlusskurs verteidige. Im Schatten von Gold arbeite sich auch Silber nach oben. Nachdem die 24-USD-Marke lange Zeit als hartnäckiger Widerstand fungiert habe, komme es jetzt darauf an, den Bereich um 25,30/25,40 USD in Form des November-Hochs aus dem Markt zu nehmen.Charttechnisch habe sich die Lage bei Gold deutlich gebessert. Widerstände seien aus dem Weg geräumt worden. Natürlich hoffe auch jeder Goldanleger, dass die kriegerischen Handlungen in der Ukraine schnell ein Ende finden würden. In diesem Fall dürfte einiges des Geldes, das Gold als sicheren Hafen aufgesucht habe, wieder entweichen. Da für die Anleger aber auch die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Zinsanhebungspolitik seitens der FED zuletzt deutlich zurückgegangen sei, dürften auch einige längerfristige strategische Käufe bei Gold seitens institutioneller Anleger getätigt worden sein. Die Charttechnik spreche dafür, dass dieser Anstieg - auch wenn es zu einem Rücksetzer kommen könne - nachhaltig sei. Wenn heute die nordamerikanischen Minen dem Vorbild in Australien folgen und ebenfalls 5, 6 oder mehr Prozent nach oben anziehen würden, dann dürfte das die Rally auf ein noch breiteres Fundament stellen. (24.02.2022/ac/a/m)