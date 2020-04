Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem steilen Aufwärtsimpuls, der Mitte März mit einem Doppelboden an der Unterstützung bei 1.452 USD einsetzte und Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang April auf ein neues Jahreshoch geführt hatte, kam es zuletzt zu einer Korrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe vorübergehend unter das alte Hoch bei 1.703 USD geführt. Doch ausgehend von 1.660 USD hätten die Bullen in dieser Woche zurückgeschlagen und gestern bereits wieder die 1.703-USD-Marke überwunden.



Solange der Goldpreis jetzt über der kleinen Unterstützung bei 1.680 USD verbleibe, dürfte sich der Konter der Käuferseite fortsetzen und zu einem Angriff auf das Jahreshoch führen. Werde anschließend auch die Hürde bei 1.760 USD aus dem Weg geräumt, könnte eine Rally bis 1.825 und 1.880 USD führen. Unterhalb von 1.680 USD würde dagegen die Korrektur in Richtung der Unterstützung bei 1.645 USD fortgeführt. Bleibe dort jedoch eine Trendwende aus, wäre ein Abverkauf bis 1.554 USD die Folge. (23.04.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



