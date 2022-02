Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem misslungenen Ausbruch über die Widerstandsmarken bei 1.833 und 1.848 USD brach der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Ende Januar massiv ein und fiel sogar kurz unter den Support bei 1.789 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch die Bullen hätten an dieser Stelle ein weiteres Shortsignal gerade noch verhindern und eine Erholung einleiten können. Diese habe Gold in der letzten Woche in einer von scharfen Einbrüchen durchzogenen Aufwärtsbewegung bis an den Widerstand bei 1.813 USD geführt.



Weiterhin sehe es nicht danach aus, als könnte die Käuferseite den Widerstand bei 1.813 USD knacken und Gold damit bis 1.833 USD antreiben. Entsprechend sei in Kürze mit der nächsten Abwärtsbewegung zu rechnen, die unter 1.798 USD ein weiteres Verkaufssignal auslösen würde. Die Folge wären Abgaben bis 1.789 USD und darunter 1.755 USD. Sollte sich Gold dagegen doch noch über 1.813 USD wuchten, könne bei 1.833 USD der nächste Einbruch starten. Erst darüber wäre wieder ein Kaufsignal aktiv und mit Zugewinnen bis 1.848 und 1.875 USD zu rechnen. (07.02.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



