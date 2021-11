Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer scharfen Kehrtwende knapp vor der zentralen Unterstützung bei 1.670 USD stieg der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im August bis 1.833 USD an und scheiterte an der Hürde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Marke sei hingegen in der letzten Woche im Rahmen eines zweiten impulsiven Anstiegs gesprengt und der Goldpreis zusätzlich über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und die kleine Hürde bei 1.848 USD angetrieben worden.



Bisher gebe es absolut keine Anzeichen für eine Korrektur, aber die gleichlangen Aufwärtsstrecken könnten weiterhin für eine abgeschlossene Bewegung sprechen, solange die 1.875-USD-Marke nicht überwunden sei. Dann aber käme es zu einem erneuten Anstieg bis 1.890 und 1.920 USD. Korrekturen die oberhalb von 1.833 USD enden würden, seien aktuell ohnehin unproblematisch und könnten nahtlos in die nächste Rally übergehen. (15.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



