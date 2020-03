Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat sich zuletzt wieder deutlich von seinen Tiefständen erholt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte nun, dass die Preise bei den Händlern schon lange nicht mehr so deutlich über dem Spotpreis gelegen hätten wie aktuell. "Die Konsumenten waren schon immer bereit mehr für Goldmünzen zu bezahlen als Gold auf dem Spotmarkt kostet, aber dieses Premium hat sich aktuell mehr als verdoppelt", schreibe Bloomberg. Das letzte mal als so hohe Aufgelder bezahlt worden seien, sei kurz vor der Brexit-Wahl gewesen. Damals hätte man in Großbritannien ein deutliches Premium zum Spot bezahlt, da man einen sicheren Hafen gesucht habe. "Einige Händler würden derzeit gar keine Aufträge annehmen", sage dazu Ronan Manly, ein Analyst in Singapur bei BullionStar.Für Anleger sei daher guter Rat teuer. Wer aktuell Münzen kaufen wolle, müsse wohl oder übel das Premium bezahlen. Portale wie Gold.de würden derzeit allerdings zumindest eine gute Übersicht, bei welchen Händlern Münzen am günstigsten zu bekommen seien. Diese Aufgelder dürften sich aber in den kommenden Wochen wieder abbauen, sollten die Prägeanstalten wieder zu einer geregelten Produktion übergehen. Dann sollte die Belieferung der Händler wieder besser funktionieren. Allerdings dürfte das Weltmarktangebot auf dem Goldmarkt aufgrund der Minenschließungen im laufenden Jahr unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Das sollte aber nicht für ein nachhaltiges Defizit sorgen. Diese Zeiten würden zeigen, weshalb Gold ein wichtiger Bestandteil eines Depots sein sollte. (26.03.2020/ac/a/m)