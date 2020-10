Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis meldete sich zum Ende der vergangenen Handelswoche mit einer starken Performance zurück, so Markus Bußler von "Der Aktionär"."Aus fundamentaler Sicht hat der Goldpreis noch viel Luft nach oben", habe Jeff Pontius in einem Interview mit dem Internetportal kitco.com gesagt. "Ich denke, Gold kann leicht in den Bereich von 3.000 Dollar steigen und viele Unternehmen wie Corvus Gold sind aktuell noch bewertet als würde Gold bei 1.500 oder 1.400 Dollar steigen." Das makroökonomische Umfeld habe sich nicht geändert, so Pontius. "Das fundamentale Umfeld sorgt weiter für Rückenwind. Während der Finanzkrise haben die Notenbanken von rund 1,5 Billionen Dollar zur Verfügung gestellt, jetzt nähern wir uns global gesehen 20 Billionen Dollar." Das alles biete ein ideales Umfeld für den Goldpreis.Tatsächlich sei dem wenig hinzuzufügen. Das fundamentale Umfeld spreche klar für steigende Goldpreis. Kurzfristig sei der Markt aber von der Markttechnik regiert. Hier würden die Bullen an einem neuerlichen Ausbruch nach oben arbeiten. Die überkaufte Situation, die Ende Juli vorgeherrscht habe, sei mittlerweile abgebaut. Sicherlich habe Gold noch immer einen ordentlichen Abstand zur (steigenden) 200-Tage-Linie. Doch das dürfte die Bullen aller Voraussicht nach nicht von einem neuerlichen Anstieg abhalten. Am mittelfristigen Kursziel für den Goldpreis bei 2.200 bis 2.300 Dollar habe sich nichts geändert. Gold dürfte zudem mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl und die damit verbundenen Unsicherheiten wieder mehr in den Blick der Anleger rücken, so Markus Bußler. (12.10.2020/ac/a/m)