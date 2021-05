Paris (www.aktiencheck.de) - Ein bullischer Doppelboden leitete beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Ende März eine Trendwende ein, die aber erst mit dem Bruch der Widerstandsmarke bei 1.795 USD ihre volle Wirkung entfachte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuvor sei der Goldpreis von der Hürde mehrfach nach unten abgeprallt, ehe es am vergangenen Donnerstag zum Ausbruch gekommen sei. Dieser Anstieg sei dafür umso fulminanter gewesen und habe den Kurs des Edelmetalls direkt über den Widerstand bei 1.815 USD angetrieben.



Nach der starken Rally der letzten beiden Handelstage hätten die Bullen eine Pause in Form einer Korrektur bis 1.815 USD verdient, ehe ein Ausbruchsversuch über 1.848 USD folgen sollte. Dieser wäre oberhalb von 1.855 USD vollzogen und damit eine Ausdehnung der Rally bis 1.875 USD zu erwarten. Dort könnte ein Abverkauf bis 1.798 USD folgen. Ein Ausbruch über die Hürde würde dagegen Potenzial bis 1.920 USD generieren. Sollte Gold dagegen unter 1.815 USD fallen, wäre der direkte Pullback an die Ausbruchsmarke bei 1.798 USD die Folge. Von dort könnte der nächste Angriff auf 1.848 USD starten. (10.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



