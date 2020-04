Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) korrigierte Ende März den starken Anstieg der Vorwochen ausgehend vom Zwischenhoch bei 1.645 USD und setzte an eine zuvor zurückeroberte mittelfristige Aufwärtstrendlinie zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Im Bereich von 1.575 USD sei die Gegenbewegung von einem weiteren Kaufimpuls abgelöst worden, der für den Ausbruch über 1.645 USD gesorgt habe. Aktuell setze Gold an diese Marke zurück.



Um den kurzfristigen Aufwärtstrend nicht unnötig abzubremsen, sollte Gold jetzt über der 1.645-USD-Marke verbleiben und anschließend weiter bis an die zentralen Hürden bei 1.695 und 1.703 USD klettern. Darüber wäre ein mittelfristiges Kaufsignal aktiv, dem zunächst ein Anstieg bis 1.760 USD folgen dürfte. Rücksetzer unter 1.645 USD hätten dagegen eine Korrekturausweitung bis 1.600 USD zur Folge. Aber auch von dort ließe sich der Anstieg problemlos fortsetzen. Erst darunter kämen die Bullen in Bedrängnis und Abgaben bis 1.554 USD würden wahrscheinlich. (09.04.2020/ac/a/m)

