Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kombination aus einem möglichen Doppelboden - definiert durch die Lows von 2021 bei 1.684/1.676 USD - und der seit August 2020 bestehenden Korrekturflagge machte den Monatschart des Goldpreises zu einem der Schlüsselcharts unseres Jahresausblicks, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Inzwischen sei dem Edelmetall der Spurt über die obere Begrenzung (akt. bei 1.799 USD) des angeführten Konsolidierungsmusters gelungen. Da der Ausbruch zudem in eine saisonal günstige Phase falle, liege derzeit eine vielversprechende Ausgangslage vor. Zur Erinnerung: Das laufende Zwischenwahljahr stelle den besten Teilabschnitt innerhalb des 4-jährigen US-Präsidentschaftszyklus dar. Einer ersten Periode mit saisonalem Rückenwind bis Anfang Mai schließe sich dann im 2. Halbjahr des Zwischenwahljahres erneut eine starke Goldphase an. Charttechnisch lege die abgeschlossene Flagge den Grundstein, um langfristig das bisherige Rekordhoch bei 2.072 USD wieder ins Visier zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region gebe es zwei weitere Schlüsselmarken: 1.877 USD und 1.920 USD. Auf Quartalsbasis habe der Goldpreis zuletzt drei "inside candles" in Folge ausgeprägt. Oberhalb des zuerst genannten Levels wären diese Innenstäbe nach oben aufgelöst.



Mit anderen Worten: Jenseits der Marke von 1.877 USD erfahre das konstruktive Goldpreisszenario von HSBC Trinkaus & Burkhardt eine zusätzliche Bestätigung. Die zweite Signalmarke stecke das Hoch vom Juni vergangenen Jahres (1.916 USD) im Zusammenspiel mit dem alten Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 1.920 USD ab. Gelinge dem Edelmetall auch der Sprung über diese Hürden, dann wäre tatsächlich auch der eingangs diskutierte Doppelboden komplettiert. Rein rechnerisch würde sich dann ein weiteres Anschlusspotenzial von gut 230 USD eröffnen, sodass dann neben der beschriebenen Flagge ein weiteres Kursmuster vorliege, welches auf ein neues Rekordhoch oberhalb von 2.072 USD schließen lasse. Ein neuer Trendimpuls beim Goldpreis werde noch durch ein anderes Phänomen begünstigt: So weise der Heikin Ashi-Chart seit dem Frühsommer 2021 eine ganze Batterie von Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern auf. In der Vergangenheit sei diese Konstellation oftmals ein idealer Nährboden für eine neue Trendbewegung gewesen. Unterschiedliche Chartarten und verschiedene Zeithorizonte würden derzeit also "grünes Licht" für den Goldpreis signalisieren. Um diese Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die Kreuzunterstützung aus der o. g. Flaggenbegrenzung und dem Februartief (1.788 USD) nicht mehr zu unterschreiten. (15.02.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



