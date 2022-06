NYSE-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, NYSE-Ticker-Symbol: GFI) ist ein in Südafrika beheimateter Goldproduzent. Acht operative Minen werden in Australien, Ghana, Peru und Südafrika betrieben. Pro Jahr werden rund 2,2 Mio. Unzen Gold-Äquivalent produziert. Der Firmensitz befindet sich in Johannesburg. (09.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold Fields-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Gold Fields Ltd. (ISIN: US38059T1060, WKN: 862484, Ticker Symbol: EDG, NYSE-Ticker-Symbol: GFI) unter die Lupe.Der südafrikanische Konzern habe angekündigt, Yamana Gold übernehmen zu wollen. Damit würde der viertgrößte Goldproduzent weltweit entstehen. Die Übernahme solle in Aktien bezahlt werden. Der rechnerische Aufpreis sei aber deutlich geschrumpft, als nach Bekanntgabe der Übernahme die Gold Fields-Aktie deutlich eingebrochen sei. Das sei etwas, was man häufig sehe, denn hier würden manche Trader den rechnerischen Spread zwischen den beiden Aktien handeln. Der Deal selbst solle Synergien generieren, die jedoch v.a. die Verwaltung betreffen dürften, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.06.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Gold Fields-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:8,75 Euro -2,78% (09.06.2022, 16:03)